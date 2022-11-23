Війна — день 273: окупанти штурмують Бахмут не зважаючи на втрати, а українці страждають від перебоїв зі світлом

Оперативно про головне 23 листопада

Вторгнення росії в Україну триває вже 273 дні. Попри погіршення погодних умов, ЗСУ продовжують проводити наступальну операцію з метою звільнення окупованої території України, проте росіяни також не зменшують темпи і продовжують знову і знову штурмувати Бахмут. На тлі цього українці продовжують страждати через ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури, через які мільйони людей відчувають перебої зі світлом.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У США підтвердили, що незабаром передадуть Україні гранти на 4,5 мільярда доларів для підтримки економіки.

Про те, що відбувалося 20 листопада, читайте у матеріалі:Війна — день 270: окупанти перекидають десантників на Луганщину і тиснуть під Бахмутом

З даними за 21 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 271: росіяни зміцнюють позиції та обстрілюють цивільну інфраструктуру

Інформація за 22 листопада доступна у зведенні: Війна — день 272: бої на Донбасі та низка обшуків СБУ