Обстріляли поліклініку, є загиблі: росіяни вдарили по Харківщині (фото)
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Вже який ранок для мирних жителів Харківської області починається з регулярних атак ворога
Куп’янськ Харківської області, який був звільнений на початку вересня, знову опинився під жорстким обстрілом російських окупантів. У середу, 23 листопада, через падіння ворожих снарядів у місті загинуло двоє людей. Під обстрілом опинилася важлива інфраструктура, зокрема й поліклініка, куди регулярно приходять люди.
Інформацію про інцидент повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, передає "Телеграф". Чиновник зазначив, що також від вогню окупантів постраждала і багатоповерхівка.
На фото з місця трагедії можна побачити, що росіяни абсолютно не розуміються, куди посилають свої снаряди. Для них головне — влаштувати терор місцевим жителям, яких вони лише кілька місяців тому переконували, що "росія їх захистить".
Люди, які загинули під час атаки окупантів, — 55-річна жінка та 68-річний чоловік — були звичайними перехожими, які опинилися не в тому місці і не в той час. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, ще двоє людей отримали поранення, одного з постраждалих госпіталізовано до лікарні.
Масштаби руйнувань ще уточнюються, проте вже можна побачити кілька пошкоджених будівель (зокрема житловий багатоповерховий будинок, де розбилося чимало вікон), зламані дерева та величезні вирви від снарядів у землі. На щастя, обстріл будинку обійшовся без жертв.
Додамо, що обстріл міста стався близько близько восьмої години ранку 23 листопада.
Раніше "Телеграф" розповідав, які жорстокі наслідки мала нічна атака ворога у Запорізькій області. Під обстрілом опинився Вільнянськ.