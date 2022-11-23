Обстріляли поліклініку, є загиблі: росіяни вдарили по Харківщині (фото)

Вже який ранок для мирних жителів Харківської області починається з регулярних атак ворога

Куп’янськ Харківської області, який був звільнений на початку вересня, знову опинився під жорстким обстрілом російських окупантів. У середу, 23 листопада, через падіння ворожих снарядів у місті загинуло двоє людей. Під обстрілом опинилася важлива інфраструктура, зокрема й поліклініка, куди регулярно приходять люди.

Інформацію про інцидент повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, передає "Телеграф". Чиновник зазначив, що також від вогню окупантів постраждала і багатоповерхівка.

На фото з місця трагедії можна побачити, що росіяни абсолютно не розуміються, куди посилають свої снаряди. Для них головне — влаштувати терор місцевим жителям, яких вони лише кілька місяців тому переконували, що "росія їх захистить".

Багатоповерхівці серйозно дісталося

Будинки все ще стоять, але їх нещадно обстрілюють

Люди, які загинули під час атаки окупантів, — 55-річна жінка та 68-річний чоловік — були звичайними перехожими, які опинилися не в тому місці і не в той час. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, ще двоє людей отримали поранення, одного з постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Деякі дерева війну не пережили

Масштаби руйнувань ще уточнюються, проте вже можна побачити кілька пошкоджених будівель (зокрема житловий багатоповерховий будинок, де розбилося чимало вікон), зламані дерева та величезні вирви від снарядів у землі. На щастя, обстріл будинку обійшовся без жертв.

Додамо, що обстріл міста стався близько близько восьмої години ранку 23 листопада.

Рятувальники і медики одразу виїхали на місце події

Раніше "Телеграф" розповідав, які жорстокі наслідки мала нічна атака ворога у Запорізькій області. Під обстрілом опинився Вільнянськ.