Контрастступ триває, всупереч погоді: актуальні карти боїв в Україні

Ворога сповільнює погода, а українських воїнів — ні

Українські сили проводять операції на Кінбурнській косі. Якщо її буде деокуповано, то Сили оборони України зможуть краще проводити потенційні операції на лівому березі в Херсонській області.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, контроль над Кінбурнською косою дасть можливість захищати українське узбережжя Чорного моря, активізувати військово-морську активність у цьому районі та проводити потенційні операції щодо проникнення в тил ворога на східному березі Дніпра. Росіяни зводять укріплення на Херсонщині на південь від Дніпра та вважають втрати після українських ударів.

На тлі погіршення погоди українські сили продовжують контрнаступ на сході. Росіяни атакують у районі Бахмута та Авдіївки.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Українські війська продовжують контрнаступальні операції, попри дощ та сльоту. Російські наземні атаки це майже зупинили, вони посилили артилерійський вогонь. Ворог на лінії фронту в районі Сватове та Попасної зміцнив оборону фортифікаційними спорудами, а сили поповнює коштом перекинутих мобілізованих із Херсонського спрямування.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині росіяни продовжують наступати в районі Бахмута. Вони намагаються перерізати українським військам дорогу на південний захід від Бахмута. У районі Авдіївки також точаться бої. Російські війська займають оборону на Запорізькому та західному Донецькому напрямках.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують оборонні заходи та зведення укріплень у Херсонській області на південь від Дніпра. У східній частині Херсонської області залишається багато солдатів та техніки ворога. Вони накопичують техніку у густонаселених районах та будують нові лінії оборони. Українські військові продовжують вогневий контроль над сходом Херсонщини та частиною Запорізької області. Проводяться військові операції на Кінбурнській косі.

Карта контрнаступу на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни після відступу на Херсонському напрямку намагатимуться вийти на адмінкордон Донецької області. Ближче до лінії фронту через бої та обстріли ситуація погіршується не лише з комунальними послугами, а й з доступом до медицини.