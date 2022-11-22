"Піде мова про виживання": у ВООЗ заговорили про нову загрозу для українців

Українцям загрожують не лише холоди, а й проблеми у секторі охорони здоров’я

Життя мільйонів жителів України буде поставлено під загрозу через безперервний обстріл росією об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляє ВВС, про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге під час візиту до Києва.

За його словами, для багатьох українців цієї зими "йтиметься про виживання".

Він зазначив, що українська система охорони здоров’я переживає "найчорніші дні", через брак важливого обладнання та перебоїв з електрикою.

Крім того, Клюге навів приклад із Донецькою областю, де знаходиться 17 тисяч ВІЛ-інфікованих, які можуть залишитися без необхідних для виживання антиретровірусних препаратів.

Не менш напруженою є ситуація з COVID-19, оскільки через низький рівень вакцинації та відсутність доступу до ревакцинації "мільйони українців мають ослаблений або зовсім відсутній імунітет".

Нагадаємо, генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко напередодні порадив українцям, у разі наявності можливостей, перебратися до західних областей на зиму, оскільки там ситуація з електрикою краща. При цьому він підкреслив, що поки що критичної ситуації немає.