"Пойдет речь о выживании": в ВОЗ заговорили о новой угрозе для украинцев

Украинцам грозят не только холода, но и проблемы в секторе здравоохранения

Жизни миллионов жителей Украины будут поставлены под угрозу из-за непрекращающихся обстрелов россией объектов критической инфраструктуры.

Как сообщает BBC, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге во время посещения Киева.

По его словам, для многих украинцев этой зимой "пойдет речь о выживании".

Он отметил, что украинская система здравоохранения переживает "самые черные дни", из-за нехватки важного оборудования и перебоев с электричеством.

Кроме того, Клюге привел пример с Донецкой областью, где находится 17 тысяч ВИЧ-инфицированных, которые могут остаться без необходимых для выживания антиретровирусных препаратов.

Не менее напряженной является ситуация с COVID-19, поскольку из-за низкого уровня вакцинации и отсутствия доступа к ревакцинации "миллионы украинцев имеют ослабленный или совсем отсутствующий иммунитет".

Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко накануне посоветовал украинцам, в случае наличия возможностей, перебраться в западные области на зиму, поскольку там ситуация с электричеством лучше. При этом он подчеркнул, что пока критической ситуации нет.