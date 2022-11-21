Чим так важлива Кінбурнська коса та чи стане її звільнення новим етапом війни?

Втрата Кінбурнської коси стане для росіян ще важчою поразкою, аніж втрата острова Зміїний

Після того, як Збройні сили України витіснили загарбницьке військо з правобережжя Херсонської області, загальна ситуація на фронті змінилася. Тепер наші сили мають змогу накривати загарбницьке угруповання на Кінбурнській косі. Активна робота нашої артилерії призводить до серйозних ворожих втрат та до необхідності виведення техніки з цієї частини суходолу. Територіально Кінбурн належить до Миколаївської області України. Втім, між косою і материковою частиною області знаходиться Дніпрово-Бузький лиман. Саме триваюча окупація цього піщаного насипу російськими військами не дає українській владі оголосити про цілковите звільнення Миколаївщини. Звільнення Кінбурнської коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту росії та зміцнення позицій України в Чорному морі.

Вихід ЗСУ на берег Дніпра погіршив ситуацію окупантів на східній частині Херсонщини

Окрім безпосереднього звільнення великої кількості міст та селищ від російського гніту, деокупація Херсона з військової точки зору відкрила нові можливості. Оборонні сили України взяли під вогневий контроль частину Лівобережжя, чим погіршили ситуацію для логістики окупантів. Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ днями здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси та виконали понад 50 вогневих завдань. Українська влада не спішить ділитися деталями цієї операції, та відомо, що успіхи є. Також важливо, що після звільнення Кінбурнської коси може з'явитися нагода відкрити Миколаївський торговельний порт, що істотно посилить вітчизняну економіку.

Як заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться, однак росіяни на косі – питання часу.

Військова операція проводиться у режимі тиші та деякі деталі відомі

Посилаючись на ISW цю частину української території війська рф захопили влітку поточного року. Окупація Кінбурнської коси дозволяла їм встановити контроль над значною ділянкою морської акваторії Чорного моря. Крім того, присутність на косі дозволяла артилерії рф завдавати удари по Очакову — це місто, де розташована база центру морських спецоперацій Військово-морських сил України.

Подробиці щодо деокупації українською владою наразі не розкриваються. Однак 13 листопада низка російських телеграм-каналів, а згодом і російські державні агентства проінформували про висадку українського десанту на косу.

"При спробі висадки на Кінбурнській косі було знищено диверсійну групу 73-го морського центру спеціальних операцій ЗСУ. Підтверджено ураження чотирьох легкомоторних плавальних засобів. Орієнтовно знищено до 20 українських військовослужбовців", — повідомили пропагандисти "РИА Новости"

Українська сторона цю інформацію не коментувала. Водночас очільник офісу президента України Андрій Єрмак наступного дня запостив у Twitter традиційний "ребус" — назву деокупованого міста, складену з емодзі. Припускаємо, що він мав на увазі вищезазначену територію.

Також в мережі шириться дещо загадкове відео від Міноборони України, на якому зафіксовано переміщення групи українських військових на легкомоторних човнах. Ймовірно, мова йде про форсування Дніпра або Дніпровського лиману, хоча точне відео та час зйомки сказати неможливо.

Звільнення Кінбурнської коси має важливе геостратегічне значення

На перший погляд, Кінбурнська коса – це просто вузька смуга землі на Півдні зі специфічною адміністративною приналежністю, що до війни мала скоріше туристичне значення. Але ця територія є дійсно важливою у російсько-українській війні – саме там "замикаються" виходи із портів деокупованого Херсону та Миколаєва. До війни там на рейді відбувалось довантаження суден із зерном, тому зараз йдуть переговори про можливе долучення портів Миколаєва до "зернового коридору". Це неабияк посилить економіку, а також послабить російські позиції щодо тиску на Київ та на інші країни світу. Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Кінбурнська коса на карті DeepState

За її словами, специфіка ситуації на Кінбурнській косі полягає у географічній особливості. Коса об'єднана з великою сушею через Херсонську область і ворог підтягує сили з тимчасово окупованої території. Саме тому росіяни можуть дозволяти собі поповнювати там резерви навіть після того, як ми завдаємо ураження. З усім тим, бойова робота щодо Кінбурнської коси триває, і щойно буде капітальний результат, військові обіцяють про нього повідомити.