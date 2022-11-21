Мобілізація триває: Що чекає на українських чоловіків взимку

В Україні продовжується загальна мобілізація

В Україні через широкомасштабне вторгнення рф воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили до 19 лютого 2023 року. За відповідні законопроєкти народні депутати проголосували 16 листопада.

Як відомо, призову підлягають усі громадяни, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі (резервісти). Під мобілізацію підпадають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а також військовозобов'язані жінки віком від 25 до 50 років. Проте не все так просто: існує граничний термін перебування на службі для різних категорій військовослужбовців в залежності від військового звання та форми проходження служби.

Разом із тим у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, що тепер всі плани та завдання щодо мобілізації в Україні складаються з огляду на мобілізацію в росії. Якщо ситуація на фронті ускладнюватиметься, то може бути посилення мобілізації. Проте поки що необхідності брати до армії всіх підряд в Україні немає.

Варто зазначити, що радикально налаштовані представники російського суспільства виступають за те, що росія має продовжувати мобілізацію і вони чекають на чергові "акції" вже взимку. Ця інформація не підтверджена офіційними джерелами України чи рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про телефонні дзвінки українцям з проханням прийти до військкомату.