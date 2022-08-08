Чи можуть мобілізувати призовника у телефонному режимі: чітка відповідь військкомату

Спершу особа має з'явитися у центр комплектування для з'ясування даних про стан її здоров'я

В Україні триває загальна мобілізація, тому до центрів комплектування можуть викликати чоловіків віком від 18 до 60 років. Це відбувається як шляхом вручення повістки, так і в телефонному режимі — особі можуть зателефонувати з проханням прийти у військкомат, а вже там вручити повістку. Однак, повідомили про мобілізацію телефоном співробітники ТЦК не можуть.

Як передає Hromadske, про це повідомив керівник Дарницького територіального центру комплектування Києва, полковник Руслан Тригуб.

За його словами, перед мобілізацією чоловіки призовного віку мають пройти огляд, а вже після цього на тих, хто підходить для служби, оформлюються необхідні документу.

"Я викликаю його до ТЦК, він проходить всі процедури, медичний огляд, особисте вивчення, після цього оформлюються його документи. Лише потім я кажу: ви мобілізовані й вирушаєте в ту чи іншу команду. Коли людину викликають до ТЦК, її можуть попередити, що одразу слід взяти із собою особисті речі", — зазначив керівник Дарницького ТЦК.

Щодо особистих речей, які може взяти з собою військовозобов'язаний, то як такого списку немає. Зазвичай, це запасна білизна, засоби особистої гігієни.

"Звісно, це не повинні бути наркотики, алкоголь і психотропні речовини… Списку того, що саме треба взяти, немає — формою, взуттям, бронежилетом, каскою держава забезпечить", — додав Руслан Тригуб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках можна відмовитися від вручення повістки у військкомат і вам за це нічого не буде.