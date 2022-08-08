Могут ли мобилизовать призывника в телефонном режиме: четкий ответ военкомата

Сначала человек должен явиться в центр комплектования для выяснения данных о состоянии его здоровья

В Украине идет общая мобилизация, поэтому в центры комплектования могут вызвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это происходит как путем вручения повестки, так и в телефонном режиме – лицу могут позвонить по телефону с просьбой прийти в военкомат, а уже там вручить повестку. Однако, сообщать о мобилизации по телефону сотрудники ТЦК не могут.

Как передает Hromadske, об этом сообщил руководитель Дарницкого территориального центра комплектования Киева, полковник Руслан Тригуб.

По его словам, перед мобилизацией мужчины призывного возраста должны пройти осмотр, а уже после этого на тех, кто подходит для службы, оформляются необходимые документы.

"Я вызываю его в ТЦК, он проходит все процедуры, медицинское освидетельствование, личное изучение, после этого оформляются документы. Лишь потом я говорю: вы мобилизованы и отправляетесь в ту или иную команду. Когда человека вызывают в ТЦК, его могут предупредить, что сразу следует взять с собой личные вещи", — отметил руководитель Дарницкого ТЦК.

Что касается личных вещей, которые может взять с собой военнообязанный, то как такового списка нет. Обычно это запасное белье, средства личной гигиены.

"Конечно, это не должны быть наркотики, алкоголь и психотропные вещества… Списка того, что именно нужно взять, нет — формой, обувью, бронежилетом, каской государство обеспечит", — добавил Руслан Тригуб.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких случаях можно отказаться от вручения повестки в военкомат и вам за это ничего не будет.