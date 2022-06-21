Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку по телефону

Если лицо проигнорировало повестку — это может ему привлечением к уголовной ответственности

В Украине продолжается военное положение, которое было внедрено указом президента Владимира Зеленского из-за полномасштабного вторжения россии. После в стране началась всеобщая мобилизация, в рамках которой граждане призывного возраста, от 18 до 60 лет, призываются к службе в Вооруженных силах Украины и других военных формированием. В рамках закона тем военнообязанным украинцам, которые не обратятся в военкоматы самостоятельно, должны вручить повестки.

"Телеграф" решил разобраться, могут ли работники военкомата "вручить" документ с призывом на службу по телефону.

В рамках действующего законодательства вызов в военкомат по телефону не предполагается, более того, считается ненадлежащим документом. Причиной тому является то, что военнообязанное лицо обязано получить повестку лично и расписаться в ней.

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Добавим, что позвонить украинцам призывного возраста все же могут. Однако звонок из военкомата означает лишь то, что гражданам нужно в обязательном порядке явиться в соответствующий центр комплектования, где им и будет вручена повестка.

Обжалование таких действий практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы и обстоятельств военного положения.

Где все-таки могут вручить повестку

Следует также отметить, что в украинском законодательстве четко не определено, где именно должно происходить вручение повесток, а потому получить этот документ украинцы могут на улице, на блокпостах, по месту жительства и в других общественных местах. Главным условием является установление лица, которому вручается повестка, осуществляемая на основании документов, удостоверяющих личность: паспорта или водительского удостоверения и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто не должен становиться на военный учет, ведь не может быть мобилизован, а также подробно объяснил дальнейшие действия граждан, получивших повестку.