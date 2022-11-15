Мобілізація триває: кого першим заберуть до армії у 2023 році

Сили, яких потребуватиме військо не тільки для оборони, але й для наступу

Судячи з планів уряду та розвитку бойових дій в Україні, мобілізаційні заходи триватимуть і у 2023 році. Як розповів керівник столичного центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів, мобілізація в країні вкрай необхідна. Головною її метою є не тільки забезпечення оборони держави, а й наступ.

"На нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Дай Боже, щоб це було 2023 року. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі, — пояснив він.

За словами Максиміва, наразі повістки першочергово отримують військовозобов’язані чоловіки.

Це означає, що повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським захисницям підготуватися перед вступом до Збройних українських сил — детальне пояснення.

Також нагадаємо, які повістки передбачені чинним українським законодавством і які данні повинні міститися в цьому документі.