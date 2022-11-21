Мобилизация продолжается: Что ждет украинских мужчин зимой

В Украине продолжается всеобщая мобилизация

В Украине из-за широкомасштабного вторжения россии военное положение и общую мобилизацию продлили до 19 февраля 2023 года. За соответствующие законопроекты народные депутаты проголосовали 16 ноября.

Как известно, призыву подлежат все граждане, пригодные к военной службе или находящиеся в запасе (резервисты). Под мобилизацию подпадают военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, а также военнообязанные женщины в возрасте от 25 до 50 лет. Однако не все так просто: существует предельный срок пребывания на службе для разных категорий военнослужащих в зависимости от воинского звания и формы прохождения службы.

Вместе с тем в Командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, что теперь все планы и задачи по мобилизации в Украине складываются с учетом мобилизации в россии. Если ситуация на фронте будет усложняться, то возможно усиление мобилизации. Однако пока необходимости брать в армию всех подряд в Украине нет.

Стоит отметить, что радикально настроенные представители российского общества выступают за то, что россия должна продолжать мобилизацию и они ждут очередных "акции" уже зимой. Эта информация не подтверждена официальными источниками Украины или рф.

Ранее "Телеграф" сообщал о телефонных звонках украинцам с просьбой прийти в военкомат.