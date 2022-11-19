Мобилизация продолжается: в каком возрасте уже не берут в армию

Для разных категорий военнослужащих существует свой граничный возраст

В Украине продлили сроки военного положения, а вместе с ними и сроки всеобщей мобилизации. Это значит, что в ряды ВСУ будут продолжать набирать подходящих по возрасту украинцев.

Согласно положениям закона "О воинской обязанности и военной службе", в Украине установлен предельный срок пребывания на службе для разных категорий военнослужащих.

В частности положениями документа предусмотрено, что в зависимости от воинского звания и формы прохождения службы:

до 45 лет для военных рядового, младшего сержантского и старшинского состава в случае службы по контракту. Также сюда попадают военнослужащие младшего офицерского состава;

до 50 лет для старшего сержантского и старшинского состава в случае службы по контракту. А также майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга);

до 55 лет для высшего сержантского и старшинского состава, служащих по контракту. Также полковники (капитаны 1 ранга);

до 60 лет для военных высшего офицерского состава. Также сюда относятся военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, которые служат в период военного положения;

до 65 лет для военных высшего офицерского состава в особый период.

Стоит отметить, что военнослужащие достигшие граничного возраста могут на добровольном основании продлить службу еще на пять лет, однако для этого надо иметь практический опыт на должности и иметь хорошее физическое состояние для продолжения несения службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военнообязанных мужчин получает отсрочку от мобилизации в условиях военного положения.