Мобілізація продовжується: у якому віці вже не беруть до армії

Для різних категорій військовослужбовців існує свій граничний вік

В Україні продовжили терміни військового стану, а разом із ними і терміни загальної мобілізації. Це означає, що до лав ЗСУ продовжуватимуть набирати відповідних за віком українців.

Відповідно до положень закону "Про військовий обов’язок та військову службу", в Україні встановлено граничний термін перебування на службі для різних категорій військовослужбовців.

Зокрема положеннями документа передбачено, що залежно від військового звання та форми проходження служби:

до 45 років для військових рядового, молодшого сержантського та старшинського складу у разі служби за контрактом. Також сюди потрапляють військовослужбовці молодшого офіцерського складу;

до 50 років для старшого сержантського та старшинського складу у разі служби за контрактом. А також майори (капітани 3 ранги), підполковники (капітани 2 ранги);

до 55 років для вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом. Також полковники (капітани 1 рангу);

до 60 років для військових найвищого офіцерського складу. Також сюди належать військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, які служать у період воєнного стану;

до 65 років для військових найвищого офіцерського складу в особливий період.

Варто зазначити, що військовослужбовці, які досягли граничного віку, можуть на добровільній підставі продовжити службу ще на п’ять років, проте для цього треба мати практичний досвід на посаді та мати хороший фізичний стан для продовження несення служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військовозобов’язаних чоловіків отримує відстрочку від мобілізації в умовах воєнного стану.