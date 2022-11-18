Мобилизацию в Украине продлили: в ВСУ ответили, есть ли потребность в большем количестве людей на фронте

В ВСУ рассказали, что будет с мобилизацией в стране в дальнейшем и когда потребуется ее усиление

В Украине усилить мобилизационные мероприятия могут только в том случае, когда в этом будет остро нуждаться ситуация на фронте.

Как рассказали в Командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, каждый центр комплектования и социальной поддержки получил окончательный план, в котором указано необходимое количество специалистов, что требуются на службе. При условии, что ситуация на фронте усложняться не будет, потребности в дополнительном усилении не будет.

"Поскольку россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько — заранее нельзя сказать", — пояснил руководитель управления штаба Роман Горбач, отметив, что в настоящее время все планы по мобилизационным мерам строятся из с учетом этих же мероприятий в россии.

Также он подчеркнул, что сейчас в Украине потребности призывать на военную службу всех военнообязанных мужчин нет и в ближайшее время она, скорее всего, не появится.

По словам Горбача, теоретически действительно возможно все, однако в нашей стране сейчас наоборот принимают законы о возможностях уволить отдельные категории граждан, мобилизовавшихся после 24 февраля.

"Например, на увольнение теперь имеют право родители трех или более детей. То есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что официально мобилизацию в Украине решили продлить. Соответствующее решение было принято правительством Украины.

Также напомним, уполномочены ли представители правоохранительных органов на вручение повестки украинцам.