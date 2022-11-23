Де росія розпочне новий наступ і чим відповість Україна: прогнози військових експертів

Спеціально для "Телеграфу" своїм баченням ситуації на фронтах поділилися безпосередні учасники визвольної війни Влад Волошин та Тарас Березовець

У четвер, 24 листопада, виповнюється 9 місяців від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Противник зазнає поразки за поразкою. Він відступив з півночі, з Харківської області, змушений був залишити Херсон.

У Міноборони України прогнозують, що тепер росіяни намагатимуться сконцентрувати зусилля на спробах вийти на адмінкордон Донецької області.

А радник Офісу президента Олексій Арестович запевняє, що наприкінці зими чи на початку весни у російської армії "зламається хребет".

Спеціально для "Телеграфу" своїм баченням ситуації на фронтах та прогнозами поділилися військові експерти, безпосередні учасники визвольної війни.

На Донбасі буде спекотно

На думку ексспікера Генштабу ЗСУ, військового експерта, полковника Влада Волошина, те, що українські війська звільнили Правобережну Україну, підтверджує наявність планів щодо деокупації всіх захоплених територій.

"Наші військовослужбовці, командування втілюють їх у життя. Умілими тактичними діями ми змушуємо противника залишати нашу землю, – зазначає експерт. – Наразі окупанти, окрім Криму та Донбасу, залишаються на півдні Херсонської та Запорізької областей. Звідти вони через Дніпро ведуть інтенсивні обстріли звільнених територій. Я був на цьому напрямі. Ширина Дніпра там у деяких місцях невелика – і з лівого берега російська артилерія, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) б’ють часто".

Не припиняються, продовжує полковник, обстріл Сумської та Харківської областей, як правило, з території росії.

Влад Волошин припускає, що на Запорізькому напрямку, а особливо на Донбасі, ситуація почне загострюватися.

"Росіянам потрібні хоч якісь успіхи на фронті. З втратою Херсона, Правобережної України настрої в армії агресора, у Кремлі, м’яко кажучи, невеселі. І вони точно спробують піти у контрнаступ там, де зможуть", – прогнозує експерт.

За словами полковника, найнапруженіша ситуація на Донбасі, особливо в районі Бахмута.

"Там уже котрий місяць тривають запеклі бої. Росіяни мають певні успіхи, але платять за це величезними втратами, – наголосив він. – Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що взимку інтенсивність бойових дій впаде. Я думаю, що він правий, але лише частково. Росіяни люблять воювати взимку. З недавнього можна згадати їхні дії в січні-лютому 2015 року, коли вони зуміли захопити Дебальцеве — найважливіший залізничний вузол на Донеччині. Отже, й наступної зими агресор продовжить бойові дії. Можливо, їхня інтенсивність на деяких напрямках знизиться (сховатися цієї пори року значно складніше, а за допомогою безпілотників можна проводити ефективну розвідку, та й удари завдавати). Але навряд чи це стосуватиметься Донбасу".

Ракетна та білоруська загрози

Влад Волошин припускає, що супротивник посилить роботу артилерії, а також ракетні удари.

"Щоб там не говорили, росія має в запасі немалу кількість ракет, снарядів. Крім того, існує небезпека передачі боєприпасів та озброєнь з боку Ірану. Він уже показав, що є союзником росії у війні проти України. Продає їй дрони, можливо, ракети, попри попередження і нові санкції, — зазначає експерт. — І росіяни активно використовують це, завдаючи ударів не так по українським військам, як по критичній інфраструктурі, включаючи енергетичну. Ми вже пережили низку таких хвиль — 10 жовтня, 15 листопада. І навряд чи агресор зупиниться. Частина ракет та дронів, на жаль, досягає своєї мети, створюючи серйозні проблеми".

Загроза є і з боку Білорусі, попереджає полковник. Він нагадує, що там створюється спільне російсько-білоруське угруповання військ.

"Можливо, рано чи пізно їх задіють. Наприклад, спробують перебити логістичні ланцюжки (автомобільні, залізничні), якими західна військова допомога доставляється на фронт. На сьогодні російсько-білоруське угруповання не веде активних бойових дій проти України, але змушує нас тримати на тому напрямі значну кількість сил і засобів для відбиття ймовірної атаки, адже дані сили та засоби могли б нам стати в пригоді на сході чи півдні, – наголошує Влад Волошин. — Як би там не було, ми продовжимо звільняти всю свою територію, включаючи Донбас та Крим. На нас чекають запеклі бої. Але немає сумніву, що ми переможемо та деокупуємо всі наші землі".

Росіяни руйнуватимуть Херсон

Офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець попереджає, що найближчими тижнями на нас чекають серйозні випробування. А в соціально-економічному плані, на його думку, важкими стануть найближчі місяці.

"Росіяни можуть покласти нашу енергетику, половина потужностей якої вже була вражена попередніми обстрілами. Життя у великих мегаполісах фактично може зупинитися. Їх спробують відключити від тепла, світла, перетворивши всю Україну на величезний Маріуполь – те, яким він був на початку весни, коли противник стирав його з лиця землі, позбавивши всіх благ цивілізації. Окрім того, російське військове командування готує низку наступальних операцій, — зазначає експерт. - Вони чекають холодів, що дозволить по замерзлій землі йти в наступ, в першу чергу, на Донбасі, а також, ймовірно, в Харківській області і, швидше за все, з боку Білорусі. Вже очевидно, що атака з боку Білорусі готується. Накопичуються резерви противника на кордонах з Харківською, Житомирською, Рівненською областями. Не припиняються спроби захопити Бахмут на Донеччині, що дозволить росіянам розвивати наступ далі – на Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку та Дружківку. Готуватимуть наступ і на Запоріжжя. Думаю, те мобілізаційне російське "м’ясо", яке вдалося зібрати, буде кинуто у бій протягом найближчих тижнів".

Крім того, продовжує Тарас Березовець, росіяни явно щось готують на півдні. На його думку, найближчими днями посиляться обстріли Миколаєва, Одеси та деокупованого Херсона.

"Херсон раніше бомбардування фактично не зазнавав. Високоточними ударами ЗСУ там знищувалися лише російські військові об’єкти та військовослужбовці загарбників. Саме ж місто, можна сказати, вціліло. А тепер, після звільнення, його почали обстрілювати самі окупанти.

І звідти треба евакуюватись. Подібні заклики з боку влади є абсолютно розумними, – упевнений експерт. – Росіяни дістають туди навіть ствольною артилерією. І ті громадяни, які мають намір повертатися в місто, що знаходиться в зоні бойових дій, точно не повинні цього робити. Ба більше, цивільному населенню, яке зараз перебуває в Херсоні, слід евакуюватися. Росіяни руйнуватимуть місто обстрілами – це очевидно".

Ми зі свого боку почнемо потужніше бити по логістичних шляхах та військових об’єктах окупантів на території АР Крим, упевнений Тарас Березовець. Плюс – будуть задіяні атаки наших військових морських дронів, які вже показали себе.

"Сподіватимемося, що постачання потужних систем ППО, які вже анонсували Німеччина, США, Британія, Швеція, допоможуть знайти протиотруту від російських ракет, а також від дешевих, але небезпечних іранських дронів", — резюмує експерт.