Флот морських дронів України проти російських кораблів: генерал оцінив ідею

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", як це може позначитися на ході війни

Україна збирає армію морських дронів. На перший, який символічно назвали "Херсон", зібрали гроші менше ніж за годину, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко розповів "Телеграфу", чому це – важлива ініціатива і як вона може позначитися на ході російсько-української війни.

"Після успішної атаки морських і повітряних дронів на Севастопольську базу військово-морського флоту (ВМФ) рф наприкінці жовтня цілком логічно продовжувати рух в цьому напрямку", — вважає генерал Романенко.

Він нагадує, що раніше керівництво Чорноморського флоту (ЧМ) та загалом російського угруповання військ на території України запевняло, ніби база у Севастополі та весь Крим є недоторканними, максимально захищеними.

Але потім були "бавовни" по всьому Криму у серпні.

Потім – жовтневий підрив Кримського мосту та удари по кораблях у Севастополі.

"У вересні росіяни нібито виявили дрон на узбережжі в Севастополі, ідентифікували, що він міг бути українським чи поставленим до нашої країни. І ще серйозніше зміцнили свою базу, – зазначає Ігор Романенко. – Попри це, 29 жовтня, вперше у світовій історії військово-морських дій було зафіксовано комплексне використання — успішне — поєднання морських і повітряних дронів, що призвело до пошкоджень нового флагмана — корабля "Адмірал Макаров", а також, за деякими даними, ракетного катера і ще дечого, про що дізнаємося згодом. В результаті деякий час росіяни не могли нормально забезпечувати бойове чергування носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Частину свого корабельного складу взагалі вивели в Новоросійськ, з урахуванням загрози".

Після захоплення росіянами Криму та наших військово-морських баз там Україна зробила ставку на формування так званого москітного флоту своїх Військово-Морських Сил.

"Використовуючи малі платформи, якими є і морські дрони, ми почали проводити асиметричні дії. Не в лоб – мовляв, росіяни будують фрегати та корвети, а тому і нам теж треба щось таке. Це вимагало багато часу та коштів, яких у нас не було і немає, — пояснює генерал. - А тому вирішили діяти малими можливостями "москітного флоту". З платформ — повітряних, морських, наземних — використовувати засоби, які могли б впливати на ВМФ противника на великих дальностях. І чудово, що ефективність таких заходів розуміє не лише наше військово-політичне керівництво, а й звичайні громадяни. Які після відповідного звернення президента буквально за годину зібрали кошти на створення частини флоту морських дронів”.

Це перспективно, наголошує Ігор Романенко, ми бачили вже чудові результати.

"Погляньте, до чого це призвело! путін просить Україну, щоб вона не завдавала ударів по ЧФ росії під час зернових перевезень по морському коридору в Чорному морі. Мовляв, дрони випускалися з цього коридору.

Як воно було насправді, ми дізнаємося, гадаю, після війни. Поки що ж можна констатувати безпрецедентний переляк російської влади, яка значно ослабла у всіх сенсах, включаючи військову, – зазначає генерал. — Вважаю, що ми продовжимо йти цим шляхом, нарощуючи відповідні потужності, досягаючи нових можливостей для знищення флоту противника".