"Залишаємо за собою право": путін постарався зберегти обличчя в історії з "зерновою угодою"

Шантаж з боку росії не вдався

Не минуло й тижня відтоді, як росія заявила про припинення своєї участі в угоді з безперешкодного вивезення українського зерна морським шляхом, як глава кремля володимир путін вирішив повідомити про повернення до виконання положень договору.

Як повідомляють російські ЗМІ, диктатор знову безпідставно звинуватив Україну в тому, що та використала зерновий коридор для атаки на чорноморський флот в окупованому Севастополі.

"Ми вимагали від Української сторони гарантій, що гуманітарні коридори не будуть використовуватися для військових цілей", — заявив він і додав, що посередником виступила Туреччина.

Також він заявив, що росія залишає за собою право знову вийти з угоди, якщо ці гарантії будуть порушені.

На ці заяви вже відреагували в Україні, тож глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що це поставило крапку в багаторічній практиці російської дипломатії, заснованої на шантажі.

"Іншої дипломатії там не знають, тому у сучасному світі вони й програють", — написав він.

Тим часом радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що "шантажист з російським корінням" завжди поступиться тим, хто сильніший за їх і має непохитну позицію.

"Шлях до "умиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", — додав він.

Варто зазначити, що ні Єрмак, ні Подоляк не згадували про те, що росії взагалі хтось давав якісь гарантії.

Нагадаємо, 29 жовтня росія заявила, що більше не братиме участі в угоді, аргументувавши своє рішення атакою безпілотників на базу чорноморського флоту в Севастополі.

Втім, президент Туреччини Реджеп Ердоган пізніше заявив, що зробить усе можливе для того, щоб угода продовжувала працювати. Після цього судна із зерном продовжили виходити з портів.

1 листопада глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що росіян повідомили про те, що зерновий коридор повинен продовжувати роботу і ніщо не повинно йому в цьому заважати.