У росії зрозуміли, що кулак може не зупинитися: екс-глава МЗС пояснив повернення рф до зернової угоди

Москва дала задню, зрозумівши, що зірвавши "зернову угоду", залишилася на самоті

У середу, 2 листопада, росія, яка намагалася зірвати "зернові угоди", заявила, що відновлює участь у чорноморській ініціативі.

Цьому передувала жорстка позиція Туреччини, яка дала зрозуміти, що не збирається ставити хрест на морському експорті зерна з України.

Ситуацію спеціально для "Телеграфа" прокоментував колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Коли росія відчуває загальну позицію нормальних країн, коли вона розуміє, що зі своїми погрозами залишається на самоті, вона швидко змінює позицію. Коли їй показують кулак перед носом, вона дуже швидко розуміє, що цей кулак може не зупинитися — і сильно вдарити. І тоді вона якнайшвидше намагається думати, як би цього не допустити. І зараз саме такий випадок", – пояснює Володимир Огризко.

За словами ексглави МЗС, коли росія побачила, що світова спільнота не звертатиме уваги на її нові фантазії, вона швидко повернулася до того, що "треба шукати компроміси". Саме це намагається робити. Звичайно, при цьому заявляючи про свою "нову перемогу". Такою вона є російська зовнішня політика, зазначає Володимир Огризко.

"Якщо лінія країн, які зацікавлені у тому, щоб зернові угоди продовжували працювати, залишиться єдиною, як зараз, то угоди продовжать функціонувати", – упевнений колишній глава зовнішньополітичного відомства України.

Нагадаємо, 29 жовтня росія заявила, що більше не братиме участі у зерновій угоді, аргументувавши своє рішення атакою безпілотників на базу чорноморського флоту у Севастополі.

Однак президент Туреччини Реджеп Ердоган пізніше заявив, що зробить усе можливе для того, щоб угода продовжила функціонувати.

У результаті судна із зерном продовжили виходити з українських портів.