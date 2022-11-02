В россии поняли, что кулак может не остановиться: экс-глава МИД объяснил возвращение рф к зерновой сделке

Москва дала заднюю, поняв, что сорвав "зерновую сделку", осталась в одиночестве

В среду, 2 ноября, россия, которая пыталась сорвать "зерновые соглашения", заявила, что возобновляет участие в черноморской инициативе.

Этому предшествовала жесткая позиция Турции, давшей понять, что не намерена ставить крест на морском экспорте зерна из Украины.

Ситуацию специально для "Телеграфа" прокомментировал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Когда рф чувствует общую позицию нормальных стран, когда она понимает, что со своими угрозами остается в одиночестве, она быстро меняет позицию. Когда ей показывают кулак перед носом, она очень быстро понимает, что этот кулак может не остановиться – и сильно ударить. И тогда она как можно скорее пытается думать, как бы этого не допустить. И сейчас именно такой случай", – поясняет Владимир Огрызко.

По словам экс-главы МИД, когда россия увидела, что мировое сообщество не будет обращать внимания на ее новые фантазии, она быстро вернулась к тому, что "надо искать компромиссы". Именно это и пытается делать. Конечно, при этом заявляя о своей "новой победе". Такая она – российская внешняя политика, отмечает Владимир Огрызко.

"Если линия стран, которые заинтересованы в том, чтобы зерновые соглашения продолжали работать, останется единой, как сейчас, то соглашения продолжат функционировать", – уверен бывший глава внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, 29 октября россия заявила, что более не будет принимать участие в зерновой сделке, аргументировав свое решение атакой беспилотников на базу черноморского флота в Севастополе.

Однако президент Турции Реджеп Эрдоган позже заявил, что сделает всё возможное для того, чтобы соглашение продолжило функционировать.

В итоге судна с зерном продолжили выходить из украинских портов.