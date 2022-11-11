В Україні з'явиться перший у світі флот морських дронів. Про що оголосив Зеленський

Дрони захищатимуть українські міста та акваторії морів від ворожих ракет.

Перший у світі флот морських дронів з’явиться в Україні, щоб захистити міста та акваторії морів від російських ракет, що запускаються з кораблів. Президент Володимир Зеленський оголосив про збір коштів та закликав усіх бажаючих долучатися. Зробити внесок можна на фандрайзинговій платформі United24, повідомляється у телеграм-каналі глави держави.

Зеленський вважає виробництво дронів важливим напрямком розвитку оборони України. За його словами, флот потрібен Україні для захисту, поскільки "на чуже ми не претендуємо". Президент також зазначив, що дрони допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які доставляють зерно всьому світу.

Зібрані кошти першочергово будуть витрачені на будівництво флоту зі ста українських морських безпілотників. Це будуть аналоги дронів, які влучно нанесли удар по російських кораблях в Севастополі.

"Подібні морські дрони вже довели свою ефективність і можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря", — наголосив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

На United24 зазначається, що на виробництво одного морського дрону необхідно витратити близько 10 млн. гривень (270 тис. доларів). Безпілотник матиме наступні харектеристики:

дальність ходу — 800 км;

максимальна швидкість — 80 км/год;

вага бойової частини — 200 кг.

Кошти на перші десять дронів українська влада планує зібрати за один день.

За словами українського командувача ВМС, морські дрони можуть брати участь у дальній розвідці, спостереженні за береговою активністю. З їхньою допомогою можна буде протидіяти десантним операціям, коригувати ракетні та артилерійські удари.

Варто зауважити, що близько 20% ракет по українській території рф запускає з моря. Через втрату 80% флоту за часів анексії Криму, Україна не може нічого протиставити ворогу.

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки безпілотників Росія втратила щонайменше три кораблі, найвідоміший серед яких — флагман "Адмірал Макаров".

Також ми писали, що Туреччина так і не пропустила кораблі Тихоокеанського флоту росії, які ще на початку вторгнення в Україну хотіли потрапити в Чорне море через Босфор