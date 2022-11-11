В Украине появится первый в мире флот морских дронов. О чем объявил Зеленский

Дроны будут защищать украинские города и акватории морей от вражеских ракет.

Первый в мире флот морских дронов появится в Украине, чтобы защитить города и акватории морей от запускаемых с кораблей российских ракет. Президент Владимир Зеленский объявил о сборе средств и призвал всех желающих приобщаться. Внести вклад можно на фандрайзинговой платформе United24, сообщается в телеграмм-канале главы государства.

Зеленский считает производство дронов важным направлением развития обороны Украины. По его словам, флот нужен Украине для защиты, поскольку "на чужое мы не претендуем". Президент также отметил, что дроны помогут разблокировать коридор для гражданских судов, доставляющих зерно всему миру.

Собранные средства в первую очередь будут потрачены на строительство флота из ста украинских морских беспилотников. Это будут аналоги дронов, которые точно нанесли удар по российским кораблям в Севастополе.

"Подобные морские дроны уже доказали свою эффективность и могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря", — подчеркнул командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

На United24 отмечается, что на производство одного морского дрона необходимо потратить около 10 млн. гривен (270 тыс. долларов). Беспилотник будет иметь следующие характеристики:

дальность хода – 800 км;

максимальная скорость — 80 км/ч;

вес боевой части — 200 кг.

Средства на первые десять дронов украинские власти планируют собрать за один день.

По словам украинского командующего ВМС, морские дроны могут участвовать в дальней разведке, наблюдении за береговой активностью. С их помощью можно будет противодействовать десантным операциям, корректировать ракетные и артиллерийские удары.

Стоит отметить, что около 20% ракет по украинской территории России запускает с моря. Из-за потери 80% флота во времена аннексии Крыма Украина не может ничего противопоставить врагу.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников Россия потеряла по меньшей мере три корабля, самый известный среди которых — флагман "Адмирал Макаров".

Также мы писали, что Турция так и не пропустила корабли Тихоокеанского флота России, которые еще в начале вторжения в Украину хотели попасть в Черное море из-за Босфора.