Повреждены минимум три корабля: что известно про атаку беспилотников в Севастополе и судьбу "Адмирала Макарова"

Исследователи нашли доказательства повреждения российских кораблей

В Севастополе утром 29 октября прозвучали взрывы — в россии заявили про атаку беспилотников. Как следствие были повреждены минимум три корабля Черноморского флота россии.

Об этом пишет группа волонтеров-расследователей GeoConfirmed. Они отмечают, что было использовано как минимум шесть беспилотников. Они анализировали фото и видео, включая кадры с беспилотников.

Среди поврежденных кораблей отмечено видео атаки на фрегат класса "Адмирал Григорович". В Черноморском флоте такой только один — флагман "Адмирал Макаров".

Отметим, что черно-белое видео снято в инфракрасном диапазоне. Но на других видно, что произошел взрыв. Поврежденный корабль сравнили с "Адмиралом Макаровым" и нашли совпадающие признаки.

Сравнение корабля с видео с флагманом Черноморского флота рф

россия повреждения флагмана не признавала, как ранее и не подтверждала повреждения на предыдущем флагмане "москва", но заявила про незначительные повреждения тральщика класса "Натя" "Иван Голубец". Как отмечают исследователи, могли быть задействованы украинской стороной до 8 беспилотников.

Ранее "Телеграф" рассказывал детали — власти Севастополя перекрыли бухту и запретили людям снимать видео в районе. Место базирования Черноморского флота считалось самым защищенным в Крыму для кораблей и атака по нему стала для россии настоящим шоком. Отметим, что в октябре еще одно "самое безопасное место Крыма" столкнулось с "бавовной" — Крымский мост получил повреждения.