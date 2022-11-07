Позорное возвращение: над новым провалом путинского флота посмеялись в сети

Корабли флота рф идут домой, пока над ними смеются в сети

Турция так и не пропустила корабли Тихоокеанского флота рф, которые еще в самом начале полномасштабной войны в Украине хотели попасть в Черное море через Босфорский пролив. Судам, простоявшим в ожидании целых девять месяцев, пришлось направиться обратно во Владивосток, так и не выполнив свои задачу — участие в нападении на нашу страну.

Как пишет руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, в настоящее время ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" были замечены в Сингапурском проливе на пути к месту своей постоянной дислокации.

"Видите буквы Z и V на трубах? – это как в старом анекдоте: "Не пригодилось" И все из-за Турции с ее проливами. Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", – пишет Клименко.

Корабли рф возвращаются во Владивосток

Опубликованные в сети фотографии российских кораблей, идущих домой, вызвали массу обсуждений и юмора. Многие пользователи посчитали, что z-флот вообще должен быть благодарен, что не получил возможность присоединиться к крейсеру "Москва".

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Турции Эрдоган заявил, что у канцлера Германии Шольца изменилась точка зрения насчет путина.