Пошкоджено щонайменше три кораблі: що відомо про атаку безпілотників у Севастополі та долю "Адмірала Макарова"

Дослідники знайшли докази ушкодження російських кораблів

У Севастополі вранці 29 жовтня пролунали вибухи — в росії заявили про атаку безпілотників. Як наслідок було пошкоджено щонайменше три кораблі Чорноморського флоту рф.

Про це пише група волонтерів-розслідувачів GeoConfirmed. Вони зазначають, що було використано щонайменше шість безпілотників. Вони аналізували фото та відео, включаючи кадри з безпілотників.

Серед пошкоджених кораблів відмічено відео атаки на фрегат класу "Адмірал Григорович". У Чорноморському флоті такий лише один — флагман "Адмірал Макаров".

Зазначимо, що чорно-біле відео зняте в інфрачервоному діапазоні. Але на інших видно, що стався вибух. Пошкоджений корабель порівняли з "Адміралом Макаровим" і знайшли ознаки, що збігаються.

Порівняння корабля з відео з флагманом Чорноморського флоту рф

росія пошкодження флагмана не визнавала, як раніше і не підтверджувала пошкодження на попередньому флагмані "москва", але заявила про незначні пошкодження тральщика класу "Натя" "Іван Голубець". Як зазначають дослідники, могли бути задіяні українською стороною до 8 безпілотників.

Раніше "Телеграф" розповідав деталі — влада Севастополя перекрила бухту і заборонила людям знімати відео в районі. Місце базування Чорноморського флоту вважалося найзахищенішим у Криму для кораблів і атака по ньому стала для росії справжнім шоком. Зазначимо, що в жовтні ще одне "найбезпечніше місце Криму" зіткнулося з "бавовною" — Кримський міст отримав пошкодження.