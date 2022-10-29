У Севастополі чули вибух: окупанти закрили бухту та зробили заяву (відео)

Роботу ППО місцеві жителі чули з самого ранку

Вночі над Севастопольською бухтою було дуже галасливо – працювали сили ППО окупантів. Те, що відбувається, вдалося зняти на відео. Зазначимо, що там базується російський флот.

За запевненнями псевдовлад окупованого півострова, кораблі чорноморського флоту росії відбивала атаку безпілотників. Михайло развожаєв гауляйтер Севастополя розповів, що в місті нічого не уражено — тільки над морем. Але відео це спростовує. Перші повідомлення надійшли після 5 ранку. За даними на 9 ранку, російські системи ППО не припинили стріляти.

Пізніше стало відомо, що з метою безпеки у Севастополі тимчасово перекрито рейд, пороми та катери через бухту не ходять. Заявляється, що поряд із Кримом знаходився американський безпілотник.

Росіяни заявляють, що нібито всі збили, але відео місцевих жителів доводить, що потрапляння було. Піднявся стовп диму. Попередньо — могли потрапити до складу.

Увага — на відео є нецензурна лексика.

Раніше "Телеграф" розповідав про заяви росії про вибухи біля російського військового аеродрому "Бельбек" у Севастополі — тоді теж заявили про атаку безпілотника. Деокупувати півострів можна буде вже 2023 року, вважає військовий експерт.