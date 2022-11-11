"Гаряча" зима на фронті, нові обстріли та загроза з моря: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ранок п'ятниці, 11 листопада, видався неспокійним для українців, — вночі у більшості регіонів лунала тривога і деякі навіть чули вибухи.

"Телеграф" зібрав новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.

Нічні обстріли

Окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Борзов. За його словами, жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби.

Також протягом ночі чули вибухи у Миколаєві та Харкові.

Крім того, окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину, під обстрілами були Марганецька, Нікопольська та Мирівська громади. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Пошкоджені коледж та житло.

Прогноз для ЗСУ на зиму

Зимова погода може завдати непропорційно великої шкоди погано оснащеним російським військам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи зупинять свої контрнаступи через настання зимової погоди і зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості для легшого пересування, ніж це було б можливо у брудні осінні місяці, — вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Олексій Резніков також розказав, що ЗСУ використають зимовий час для підготовки, оновлення та підсилення, а після зими ще й будуть посилені тисячами солдатів, які зараз проходять військовий вишкіл в Британії.

Відключення світла

В Україні 11 листопада аварійних відключень електрики поки що не передбачають.

З 05:00 до 23:00 режим планових відключень буде діяти у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. З 15:00 до 20:00 його застосують в усіх інших областях України, повідомляє "Укренерго".

Загроза з моря

Кілька днів поспіль у Чорному морі були російські кораблі, проте ракетоносії були у точках дислокації, — наразі два ракетоносія виведено на бойове чергування. В них на озброєнні 16 ракет типу "Калібр", повідомляє оперативне командування "Південь".

Дзеркальна дата

У п'ятницю випадає особлива так звана дзеркальна дата – 11.11.2022. Це буде незвичайний та дещо містичний день. Можливий зрив домовленостей і складності із партнерами. Багато хто з нас відчує емоційну напругу.

Детальніше, чого чекати, — читайте в прогнозі нумеролога.

Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 261: українська армія звільняє південь країни.