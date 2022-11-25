Зима в Україні буде "жахливою": генсек НАТО сказав, чого не можна допустити

Політик вважає, що переговори потрібні, але вони мають підкріплюватись діями на фронті

Масивний ракетний обстріл України, який занурив на тривалий час мешканців багатьох регіонів у повний блекаут, спричинив засудження країни-агресора з боку західних політиків. Так, генсек НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що перемоги рф у війні проти України допустити не можна, хоча це й не дасться легко. Однак Альянс готовий підтримувати українську державу стільки часу, скільки потрібно.

Про це політик заявив під час виступу на зустрічі глав МЗС країн-учасниць НАТО, що проходить у Бухаресті, передають liga.net і minval. Також політик підкреслив, що союзники планують розширити постачання допомоги Києву, виходячи з того, наскільки "жахлива" зима чекає на українців.

"Щоб допомогти Україні пережити жахливо холодну зиму напередодні сильних заморозків у регіоні, до складу постачання включать пальне та медикаменти", — сказав Столтенберг.

Водночас він додав, що НАТО продовжить "тримати двері відчиненими" для України, коли та остаточно буде готова до вступу до спільноти. Однак поки Альянс лише продовжить свою підтримку, сподіваючись, що війна в країні незабаром закінчиться.

"Ми не відступимо. Багато війн закінчуються переговорами, але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від бою, що відбувається на полі бою", — заявив політик.

На його думку, у разі перемоги росії "міцного миру" на планеті не буде, тому такого розвитку ситуації допустити ніяк не можна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні можуть знову повернутися до планових відключень світла, а не аварійних.

Також ми публікували прогноз військового оглядача Олександра Коваленка щодо ймовірного періоду наступного масованого ракетного удару з боку рф.