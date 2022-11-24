Період, до якого доведеться звикнути: коли чекати на наступний ракетний удар росіян

Окупанти не здатні завдавати масованих ударів щодня

Після масштабного ракетного обстрілу України росії потрібен час, щоб поповнити запас ракет та підготуватися до нового удару.

Як зазначив військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко, для того, щоб зняти зі зберігання ракети та привести їх у бойовий стан, а також зробити нові, росіянам необхідно в середньому два тижні.

"Два тижні це той середньостатистичний період перепочинку, до якого ми повинні будемо звикнути", — зазначив він.

За його словами, це вказує на те, що росія не здатна завдавати таких ударів щодня і вимагає часу на те, щоб накопичити новий запас ракет.

Водночас він підкреслив, що атака 23 листопада не мала жодного ефекту, як і всі попередні.

"Енергосистема не знищена. ЗСУ продовжують контрнаступ. А росія все швидше занурюється в прірву", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ росіяни за день здійснили 67 пусків крилатих ракет, українські захисники збили 50 із них, а також 5 дронів-камікадзе.

Внаслідок масового ракетного удару загинули шестеро людей і ще 36 отримали травми.