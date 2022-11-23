У Києві гримлять вибухи, що відомо: фото та відео

У середу, 23 листопада, російська федерація знову продовжила тероризувати мирне населення України і гатити ракетами по містах. Вибухи пролунали й у різних районах столиці, після чого на лівому березі Києва у більшості жителів пропала електроенергія. Згідно з попередніми даними приліт прийшовся по одному з інфраструктурних об'єктів.

Перші подробиці та фото- відеопідтвердження ширяться у місцевих пабліках. Через проблеми з електрикою в обласному центрі миттєво впровадили аварійні відключення світла.

Ракетна атака росії. У Києві зафіксовано кілька прильотів

Інформацію щодо прильотів по Києву вже встиг підтвердити й міський голова Віталій Кличко. У своєму телеграм-каналі київський очільник написав, що російська ракета поцілила по об'єкту інфраструктури та закликав киян не залишати укриттів, адже небезпека триває.

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", — написав він.

Варто додати, що місцеві жителі у соцмережах інформують про те, що чули вибухи у районі Лук'янівки та Дорогожичів, крім того "удари" змусили занепокоїтися і мешканців Лісового масиву.

Станом на 14:25 поодинокі вибухи у різних районах ще лунають.

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