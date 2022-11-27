Війна — день 277: окупанти завалюють тілами Бахмут і продовжують ракетний терор

Оперативно про головне 27 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 277 днів. Окупанти продовжують запекло штурмувати на Бахмутському напрямку, однак роблять спроби наступу на інших ділянках, на кшталт Сватова. Однак такі дії їм даються величезною ціною, відомо, що вони втратили понад 86 тисяч людей убитими, а лікарні переповнені тисячами поранених. Через свої невдачі на фронті росіяни продовжують вдаватися до ракетного терору мирних міст.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 Ворог обстріляв Чорнобаївку: постраждала дитина.

00:00 У перший день роботи ініціативи Grain from Ukraine з постачання українського зерна бідним країнам світу вдалося зібрати 150 мільйонів доларів від 20 країн світу.

Дані про події 24 листопада – у нашому матеріалі "Війна – день 274: Україна оговтується після масового ракетного удару".

Про те, що відбувалося 25 листопада, можна дізнатися у трансляції: Війна — день 275: блекауту вдалося уникнути, до будинків українців повертаються світло, газ і вода.

Інформація за 26 листопада доступна у зведенні: Війна — день 276: росіяни штурмують Бахмут, але мають великі проблеми в тилах