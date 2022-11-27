Бояться за Крим: названо причину нових жорстких атак рф на Дніпро та Кривий Ріг

Найближчим часом подібних атак може стати ще більше

росія різко посилила ракетні удари по Дніпропетровській області, оскільки боїться, що після невдачі в Херсоні втратить ще й Крим.

Таку думку висловив керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він нагадав, що вже за тиждень чи два в Україні вдарять морози, бруд замерзне, що дасть Збройним силам України продовжити наступ, і просунутися у бік Криму, який є сакральним для окупантів.

"Тому ворог зараз руйнує наші транспортні, інфраструктурні об’єкти, вганяє нас у блекаут, терор, щоб змусити Україну розпочати переговори, намагається скувати ЗСУ", — наголошує Лукашук.

Він також нагадує, що Дніпропетровська область є прифронтовою, серед іншого межує з Херсонською, Запорізькою та Донецькою областями, та забезпечує фронт усім необхідним.

Дніпропетровська область на карті бойових дій

Так, найближчим часом кількість ударів по Дніпропетровщині може зрости, на тлі чого мешканцям варто запастись усім необхідним на випадок відключення світла, води, зв’язку.

Нагадаємо, що 26 листопада росія вдарила по логістичному підприємству в Дніпрі — мало того, що постраждав сам об’єкт, прилетіло ще й по приватному сектору, внаслідок чого, за останніми даними, постраждали 13 людей, а одного знайшли мертвим під завалами складів.

Так виглядає логістичне підприємство у Дніпрі після удару 26 листопада

Як повідомляв "Телеграф", вранці 27 листопада росіяни завдали ракетного удару по транспортному підприємству в Кривому Розі, там руйнації також значні.