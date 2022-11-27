Кривий Ріг атакований ракетами: що відомо (відео)

Мешканці чули вибухи

Російські окупанти продовжують бити ракетами містами України. У Кривому Розі під час повітряної тривоги уранці 27 листопада пролунали вибухи.

Ракетну атаку містом підтвердив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Трохи раніше він повідомив, що у Кривому Розі всю критично важливу інфраструктуру було запущено, але ризик відключень електрики зберігався. Про місця прильотів та руйнування внаслідок ранкової ракетної атаки не повідомляється.

Жителі міста публікують у мережі відео, на яких чути звуки ракетних ударів. Адміністрація міста закликає всіх мешканців перебувати у укриттях.

Напередодні вночі вибухи чули й жителі Запорожжя. Окупанти вдарили ракетами по передмісті. Вибухнули дві ракети — били по агропідприємству, почалася пожежа. Били по тваринах, люди не постраждали.

Після прильотів почалася пожежа

Наслідки вибуху ракет

Як раніше повідомляв "Телеграф", росія може вдарити по Україні ракетами у спробі зробити блекаут вже незабаром — удар окупантів прогнозують наступного тижня і закликають зробити запаси. Остання російська атака роз’єднала українську енергосистему на кілька годин і залишила без світла мільйони українців.