Кривий Ріг атакований ракетами: що відомо (відео)
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Мешканці чули вибухи
Російські окупанти продовжують бити ракетами містами України. У Кривому Розі під час повітряної тривоги уранці 27 листопада пролунали вибухи.
Ракетну атаку містом підтвердив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Трохи раніше він повідомив, що у Кривому Розі всю критично важливу інфраструктуру було запущено, але ризик відключень електрики зберігався. Про місця прильотів та руйнування внаслідок ранкової ракетної атаки не повідомляється.
Жителі міста публікують у мережі відео, на яких чути звуки ракетних ударів. Адміністрація міста закликає всіх мешканців перебувати у укриттях.
Напередодні вночі вибухи чули й жителі Запорожжя. Окупанти вдарили ракетами по передмісті. Вибухнули дві ракети — били по агропідприємству, почалася пожежа. Били по тваринах, люди не постраждали.
Як раніше повідомляв "Телеграф", росія може вдарити по Україні ракетами у спробі зробити блекаут вже незабаром — удар окупантів прогнозують наступного тижня і закликають зробити запаси. Остання російська атака роз’єднала українську енергосистему на кілька годин і залишила без світла мільйони українців.