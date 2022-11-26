Війна — день 276: росіяни штурмують Бахмут, але мають великі проблеми в тилах

Оперативно про головне 26 листопада

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 276 днів. Керівництво росії не збирається відмовлятися від своїх цілей із захоплення Києва і готове послати на забій десятки тисяч солдатів, при цьому основний тиск, як і раніше, окупанти намагаються чинити на Бахмутському напрямку. Водночас напередодні зими проблеми із забезпеченням росіян стають все очевиднішими, оскільки деяких з них відправляють на фронт без їжі та теплого одягу. Натомість російські пропагандисти вже почали говорити про те, що вже йде підготовка до відступу з Енергодару, де розташована Запорізька АЕС.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Міжнародній комісії зі зниклих безвісти (ICMP) повідомили, що згідно з попередніми даними з початку вторгнення в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей.

Інформація за 23 листопада доступна у зведенні: Війна — день 273: окупанти штурмують Бахмут, а українці страждають від перебоїв зі світлом.

Дані про події 24 листопада – у нашому матеріалі "Війна – день 274: Україна оговтується після масового ракетного удару".

Про те, що відбувалося 25 листопада, можна дізнатися у трансляції: Війна — день 275: блекауту вдалося уникнути, до будинків українців повертаються світло, газ і вода.