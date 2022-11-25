Мер Харкова прокоментував штраф за російську мову: сказав, чи виправиться

Мер Харкова прокоментував штраф за користування російською мовою

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що навіть попри штраф за використання російської мови у зверненнях до мешканців міста, він продовжить говорити нею.

Як розповів Терехов в ефірі єдиного марафону українських новин, близько 80% мешканців Харкова продовжують говорити російською мовою, а тому в мовному питанні варто бути обережним.

Він зазначив, що зараз Україна має набагато важливіші речі, до яких належить перемога над російськими окупантами.

При цьому він зазначив, що під час публічних виступів переходитиме українською мовою, але під час спілкування з городянами продовжуватиме використовувати російську.

"Завжди нас намагалися розділити цією мовою, завжди у різні моменти історії нас ділили. Я дуже не хочу, щоб нас ділили", — сказав Терехов і наголосив, що українці є єдиною нацією.

Як повідомлялося раніше, 24 листопада мовний омбудсмен Тарас Кремень заявив, що Терехов у всіх своїх виступах в ефірі телемарафону використав російську мову, за що отримав штраф у розмірі 3400 гривень.

Нагадаємо, раніше у місті Харків було знесено пам’ятник Пушкіну, який був розташований на площі Поезії. Міська влада з розумінням поставилася до того, що харків’яни не бажають бачити у своєму місті російські топоніми.