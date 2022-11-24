Мера Харкова Терехова оштрафували за російську мову: на яку суму

Терехов розмовляє російською мовою в ефірах, а також на ньому веде свої соціальні мережі

Мер міста Харків, у якому після повномасштабного вторгнення росії перейменовували вулиці та райони з пов’язаними з росією назвами, продовжує у своїх зверненнях до громадськості використовувати російську мову, замість державної. За це тепер міському голові доведеться заплатити штраф.

Терехов в ефірі телемарафону "Єдині новини" у кожному своєму виступі використовував російську мову, тоді як решта мерів розмовляла українською. Цим він порушив частину першу статті 12 Закону. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.

За скоєння адміністративного правопорушення передбачено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн.

Також варто відзначити, що сторінки в соціальних мережах (Facebook та Telegram), де мер повідомляє останні новини городянам, також ведуться російською мовою. У зв’язку з цим було винесено ухвалу про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження.

Постанови ще не набули чинності. Ігор Терехов зможе оскаржити їх до 4 грудня.

Зазначимо, що Терехов поки що ніяк не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, раніше у місті Харків було знесено пам’ятник Пушкіну, який був розташований на площі Поезії. Міська влада з розумінням поставилася до того, що харків’яни не бажають бачити у своєму місті російські топоніми.