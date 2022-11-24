Мэра Харькова Терехова оштрафовали за русский язык: на какую сумму

Терехов разговаривает на русском языке в эфирах, а также на нем ведет свои социальные сети

Мэр города Харьков, в котором после полномасштабного вторжения рф переименовывали и районы со связанными с россией названиями, продолжает в своих обращениях к общественности использовать русский язык, вместо государственного За это теперь городскому главе придется заплатить штраф.

Терехов в эфире телемарафона "Единые новости" в каждом своем выступлении применял русский язык, в то время как остальные мэры разговаривали на украинском. Этим он нарушил часть первую статьи 12 Закона. Об этом на своей странице в Facebook сообщает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

За совершение административного правонарушения предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн.

Также стоит отметить, что страницы в социальных сетях (Facebook и Telegram), где мэр сообщает последние новости горожанам, также ведутся на русском языке. В связи с этим было вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения.

Постановления еще не вступили в силу. Игорь Терехов сможет обжаловать их до 4 декабря.

Отметим, что Терехов пока никак не прокомментировал данную информацию.

Напомним, ранее в городе Харьков был снесен памятник Пушкину, который был расположен на площади Поэзии. Городская власть с пониманием отнеслась к тому, что харьковчане не желают видеть в своем городе русские топонимы.