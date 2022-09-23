Подчиненные Терехова игнорируют его указания и не воспринимают мэра всерьез, - эксперт

Ничего похожего на дисциплину в Харьковском горсовете просто нет, уверен Юрий Гаврилечко

Харьковский городской голова Игорь Терехов окончательно потерял контроль над Харьковским горсоветом. Иначе очень сложно объяснить, почему непосредственные подчиненные Терехова не только игнорируют его указания, но и делают это публично.

Об этом в блоге на сайте "Цензор.НЕТ" написал эксперт Аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

Эксперт напомнил, что буквально месяц назад в Харькове разразился большой скандал, директор Департамента земельных отношений горсовета Сергей Колесник опубликовал в "Фейсбуке" фото того, как отдыхает в Ницце. "Как оказалось, Колесник был в Ницце в командировке, которую ему подписал Терехов, но вместо гуманитарной миссии, которая значилась как цель поездки, занимался там шопингом и катался на своем новеньком "Порше". После громкого скандала в СМИ, замять это дело было уже невозможно. И Терехову не оставалось ничего другого, кроме как публично осудить своего чиновника и с позором уволить из горсовета. Более того, Терехов публично заявил, что такое поведение категорически недопустимо, и любой чиновник, который позволит себе подобное будет также с позором уволен, а история с Колесником должна стать уроком для всех", — отметил Гаврилечко.

Но, не прошло и месяца, продолжил он, как "сотрудница одного из департаментов горсовета Анна Рябоконова делает то же самое, что и Колесник. Она едет отмечать день рождения в Ниццу и Монако и постит оттуда фото в "Фейсбук" и "Инстаграмм" с бокалом вина в руках. Дескать, жизнь удалась, смотрите и завидуйте. А в Харькове все также взрываются ракеты и почти каждый день гибнут люди".

По мнению Гаврилечко, "проблема несколько глубже, чем просто неудержимое тяга одной чиновницы жить красиво, несмотря на войну и страдания окружающих". "Если прямые подчиненные Терехова позволяют себе не обращать никакого внимания на его слова, сказанные, к тому же, на всю страну, значит ничего похожего на дисциплину в Харьковском горсовете просто нет. Мэра города его же прямые подчиненные просто не воспринимают всерьез", — считает эксперт.

По его словам, будет не удивительно, "если депутаты из фракции Блока Кернеса "Успешный Харьков" в городском и областном советах тоже вскоре всплывут в Ницце или Вене, ведь Терехов им не указ, как мы видим".

"У Терехова в руках было более чем достаточно инструментов, чтобы донести до сотрудников горсовета, что им категорически нельзя делать во время войны. Но что-то подсказывает, что он даже не пытался хоть как-то контролировать собственных чиновников. На фоне постоянного пиара Терехова, складывается впечатление, что для него куда важнее выглядеть успешным руководителем в СМИ, чем им реально быть. А если мэр города не в состоянии контролировать собственную команду, то о каком эффективном управлении городом в условиях военного времени вообще может идти речь?", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что сотрудница Харьковского городского совета Анна Рябоконова во время войны отпраздновала день рождения в Ницце и Монако. И опубликовали фото из соцсетей чиновницы.

В августе мэр Харькова Игорь Терехов уволил начальника Департамента по земельным ресурсам Сергея Колесника, назвав цинизмом и хамством действия чиновника, который выложил в соцсетях фотографии, сделанные во время отдыха в Ницце.