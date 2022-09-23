Підлеглі Терехова ігнорують його вказівки та не сприймають мера всерйоз, — експерт

Нічого схожого на дисципліну у Харківській міськраді просто немає, упевнений Юрій Гаврилечко.

Харківський міський голова Ігор Терехов остаточно втратив контроль над Харківською міськрадою. Інакше дуже складно пояснити, чому безпосередні підлеглі Терехова як ігнорують його вказівки, а й роблять це публічно.

Про це у блозі на сайті "Цензор.НЕТ" написав експерт Аналітичного центру "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко.

Експерт нагадав, що буквально місяць тому у Харкові вибухнув великий скандал, директор Департаменту земельних відносин міськради Сергій Колесник опублікував у "Фейсбуці" фото того, як відпочиває у Ніцці. "Як виявилося, Колесник був у Ніцці у відрядженні, яке йому підписав Терехов, але замість гуманітарної місії, яка значилася як мета поїздки, займався там шопінгом і катався на своєму новенькому "Порші". Після гучного скандалу в ЗМІ, зам’яти цю справу було вже неможливо.І Терехову не залишалося нічого іншого, окрім як публічно засудити свого чиновника і з ганьбою звільнити з міськради. Більше того, Терехов публічно заявив, що така поведінка категорично неприпустима, і будь-який чиновник, який дозволить собі подібне, буде також з ганьбою звільнений, а історія з Колесником має стати уроком для всіх", — зазначив Гаврилечко.

Але, не минуло й місяця, продовжив він, як "співробітниця одного з департаментів міськради Ганна Рябоконова робить те саме, що й Колесник. Вона їде відзначати день народження до Ніцци та Монако і постить звідти фото у "Фейсбук" та "Інстаграм" з келихом вина в руках. Мовляв, життя вдалося, дивіться і заздріть. А у Харкові все також вибухають ракети і майже щодня гинуть люди".

На думку Гаврілечка, "проблема дещо глибша, ніж просто нестримний потяг однієї чиновниці жити красиво, незважаючи на війну та страждання оточуючих". "Якщо прямі підлеглі Терехова дозволяють собі не звертати жодної уваги на його слова, сказані до того ж на всю країну, значить нічого схожого на дисципліну в Харківській міськраді просто немає. Мера міста його ж прямі підлеглі просто не сприймають всерйоз", — вважає експерт.

За його словами, буде не дивно, "якщо депутати з фракції Блоку Кернесу "Успішний Харків" у міській та обласній радах теж незабаром спливуть у Ніцці чи Відні, адже Терехов їм не указ, як ми бачимо".

"У Терехова в руках було більш ніж достатньо інструментів, щоб донести до співробітників міськради, що їм категорично не можна робити під час війни. Але щось підказує, що він навіть не намагався хоч якось контролювати власних чиновників. На тлі постійного піару Терехова, складається враження, що для нього набагато важливіше виглядати успішним керівником у ЗМІ, ніж їм реально бути. А якщо мер міста не в змозі контролювати власну команду, то про яке ефективне управління містом в умовах воєнного часу взагалі може йтися?", — підсумував. експерт.

Нагадаємо, раніше ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що співробітниця Харківської міської ради Ганна Рябоконова під час війни відсвяткувала день народження у Ніцці та Монако. І опублікували фото із соцмереж чиновниці.

У серпні мер Харкова Ігор Терехов звільнив начальника Департаменту із земельних ресурсів Сергія Колесника, назвавши цинізмом та хамством дії чиновника, який виклав у соцмережах фотографії, зроблені під час відпочинку у Ніцці.