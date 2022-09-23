Поехала праздновать в Ниццу и Монако: чиновница из Харькова угодила в крупный скандал (фото)

За свою любовь делиться моментами из жизни Анне Рябоконовой придется поплатиться рабочим местом

Многострадальная Харьковщина с начала полномасштабной войны находится под регулярными российскими обстрелами. Продолжаются они и в сентябре, несмотря на контрнаступление ВСУ. Однако некоторые из местных чиновников не видят никакой проблемы в том, чтобы во время боевых действий уехать на дорогие курорты. Ранее в подобном был уличен глава Департамента земельных отношений горсовета Харькова Сергей Колесник, теперь же в похожий скандал вляпалась и его бывшая подчиненная Анна Рябоконова.

Как отмечает ряд харьковских Telegram-каналов, девушка, не стесняясь, публиковали снимки с празднования своего дня рождения, который решила отметить с размахом в красивейших местах Европы — Монако и Ницце. Ее не остановила вероятная реакция других харьковчан, которые продолжают ежедневно слушать звуки прилетов и страдать из-за российских обстрелов.

В своем Facebook и Instagram она щедро делилась видео и фотографиями с морских берегов, а также показывала роскошные апартаменты отелей, которые имела возможность снимать. Не стеснялась она позировать и с алкогольными напитками, показывая, что отдыхает действительно на полную.

Страничка Анны Рябоконовой в Facebook

Впрочем, когда эйфория спала, Анна Рябоконова, видимо, опомнилась. Сейчас ее Facebook-аккаунт закрыт для всех, кто не является ее другом в соцсети, а инстаграм-страничка и вовсе удалена. Тем не менее в интернете остались скрины и некоторые из фотографий, которые подтверждают дорогой отдых харьковской чиновницы во время войны в Украине.

Так выглядел Instagram девушки до начала скандала

Вероятно, день рождения в Монако навсегда запомнится Анне Рябоконовой

В комментарии одному из украинских СМИ мэр Харькова Игорь Терехов уже пообещал, что Рябоконову уволят с занимаемой должности за ее проступок. Он считает, что своим поступком чиновница нарушила "моральные принципы в период войны", а потому она не может работать в органах местного самоуправления.

"Каленым железом буду выжигать этот вирус", — четко обозначил свою позицию Терехов.

Стоит отметить, что бывший начальник Анны Рябоконовой Сергей Колесник, ранее похваставшийся отдыхом в Ницце, также был с позором уволен из Харьковского горсовета.