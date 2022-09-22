Оккупанты ударили ракетами по критической инфраструктуре Харьковщины: подробности

Россияне продолжают ракетный террор

В четверг, 22 сентября, на 211 день полномасштабного вторжения рф российские оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Печенежской общины в Харьковской области.

Об этом сообщил печенежский поселковый голова Александр Гусаров на своем telegram-канале. Он отметил, что ракетный удар захватчики нанесли днем, около 12-00. Гусаров не стал уточнять место прилета, но речь может идти о дамбе Печенежского водохранилища.

"Сегодня (22 сентября), около 12-00, враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей общины!" — написал Гусаров.

Печенеги на карте Украины

Напомним, 20 сентября армия рф пыталась разрушить дамбу Печенежского водохранилища, но не сумела это сделать. Местные власти предупредили жителей о возможном подтоплении домов из-за ударов россиян по объекту инфраструктуры.

Добавим, что в середине сентября оккупанты трижды наносили ракетные удары по дамбе Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога, спровоцировав разлив реки Ингулец.

Кроме того, оккупанты 11 сентября нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры — ТЭЦ-5 под Харьковом. Из-за этого часть Украины ненадолго осталась без электричества.