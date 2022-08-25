Харьковский чиновник поплатился за отдых на Лазурном берегу (фото)

Отдых чиновника разгневал мэра Харькова

Пока народные депутаты Украины во время войны занимаются обновлением собственных автопарков, чиновники регионального уровня выбираются на отдых на Лазурном побережье Франции. Так, громкий скандал разразился в прифронтовом Харькове из-за того, что директор департамента земельных отношений мэрии Сергей Колесник засветился в Ницце.

Как передает "Страна", накануне Колесник на собственной Facebook-странице опубликовал фото своего отдыха с детьми и добавил геолокацию из французской Ниццы. Эти фото вызвали большой резонанс и дошли до мэрии Харькова, после чего главе земельного департамента пришлось быстро их удалить и даже ограничить доступ к странице.

Фотографии заинтересовали мэра Харькова Игоря Терехова, который сообщил, что факт отдыха Сергея Колесника в Ницце проверяется. А в случае, если информация подтвердится, его уволят.

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен", – сказал Терехов.

Судя по фото, которыми поделился Колесник с друзьями в Facebook, он себе ни в чем не отказывает. Например, автомобиль на фото – это Porsche 911, стоимость которого составляет не менее 200 тысяч евро. Примечательно, что "железная ласточка" с харьковскими номерами. А на другом фото в руках чиновника из Харькова – пакетик с покупками из элитного бутика HERMÈS.

Колесник держит в руках пакет из бутика HERMES

Харьковский чиновник ездит на Porsche 911

После выяснения всех обстоятельств, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил журналистам, что директор департамента по земельным ресурсам Сергей Колесник действительно находится в Ницце. За это он был уволен с должности.

"Это цинизм и хамство! Он уволен!", — сообщил Игорь Терехов.

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