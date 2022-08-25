Харківський чиновник поплатився за відпочинок на Лазурному березі (фото)

Відпочинок посадовця розгнівав мера Харкова

Поки народні депутати України під час війни займаються оновленням власних автопарків, чиновники регіонального рівня вибираються на відпочинок на Лазурне побережжя Франції. Так, гучний скандал спалахнув у прифронтовому Харкові через те, що директор департаменту земельних відносин мерії Сергій Колесник засвітився у Ніцці.

Як передає "Страна", напередодні Колесник на власній Facebook-сторінці опублікував фото свого відпочинку з дітьми й додав геолокацію з французької Ніцци. Ці фото викликали неабиякий резонанс й дійшли до мерії Харкова, після чого очільнику земельного департаменту довелося швидко їх видалити та навіть обмежити доступ до сторінки.

Фотографії зацікавили міського голову Харкова Ігоря Терехова, який повідомив, що факт відпочинку Сергія Колесника в Ніцці перевіряється. А у випадку, якщо інформація підтвердиться, — посадовця звільнять.

"У мене рішення однозначне. Ця людина не повинна займати, якщо підтвердяться факти, таку посаду, яку вона обіймає. Я дав завдання буквально вчора після цієї інформації перевірити всі факти. Якщо факти підтвердяться, вона буде звільнена", – сказав Терехов.

Судячи з фото, якими поділився Колесник з друзями у Facebook, він собі ні в чому не відмовляє. Наприклад, автомобіль на фото — це Porsche 911, вартість якого становить не менше 200 тис. євро. Примітно, що "залізна ластівка" з харківськими номерами. А на іншому фото в руках чиновника з Харкова — пакетик з покупками з елітного бутика HERMÈS.

Колесник тримає в руках пакет з бутика HERMES

Харківський чиновник їздить на Porsche 911

Після з'ясування усіх обставин мер Харкова Ігор Терехов підтвердив журналістам, що директор департаменту із земельних ресурсів Сергій Колесник дійсно перебуває в Ніцці. За це його було звільнено з посади.

"Це цинізм та хамство! Він звільнений!", — повідомив Ігор Терехов.

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