"Кому війна, а кому мати рідна": нардепи оновили власний автопарк автомобілями преміумкласу (фото)

При цьому народні обранці запевняли, що їздять на машинах своїх родичів, або на орендованих

Поки українські військові протидіють повномасштабному російському вторгненню в Україну, народні обранці у цей період вирішили оновити автопарк, скориставшись тим, реєстри з відомостями про нерухомість та транспорт на час війни закрили, а топчиновникам дозволили не подавати електронні декларації.

Як йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info, на нових елітних автомобілях в урядовому кварталі помітили щонайменше чотирьох народних обранців.

Ще у липні під стінами Верховної Ради журналісти зняли Mercedes-Benz Maybach преміумкласу, з якого вийшов нардеп від вже розпущеної фракції "ОПЗЖ" Дмитро Ісаєнко. А днями під приціл камер кореспондентів в урядовому кварталі потрапив автомобіль Audi Q7 2022 року випуску, вартість якого на вторинному ринку стартує від 80 тисяч доларів. За словами журналістів, приїхав на ньому народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець, який також є першим заступником голови фракції "Слуга народу". При цьому нардеп стверджує, що автомобіль не його, а його брата.

"Я не купував. Вона (зареєстрована — ред.) на мого брата, який купив її собі і дав мені на ній їздити до вересня. Замовлення цього автомобіля оформлено до повномасштабної війни й без моєї участі", — пояснив Мотовиловець.

Audi Q7, на якій приїхав Андрій Мотовиловець

Ще одна "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк з'явилася в урядовому кварталі на електрокарі Jaguar I-Pace 2018 року, вартість якого на вторинному ринку становить близько $50 тисяч. Ця автівка за збігом обставин також зареєстрована на брата нардепки. Вона пояснила, що їздить на електрокарі від початку війни з метою економії палива й додала, що розгляне можливість задекларувати цей автомобіль.

Jaguar I-Pace, на якому їздить Ольга Василевська-Смаглюк

А на одному з блокпостів неподалік Верховної Ради помітили люксовий седан Audi А8, із салону якого вийшов виключений з фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук. Журналісти кажуть, що на авто були номери — 1794, які використовує Дмитрук, а в його Instagram неодноразово з'являлися машини, про яких немає жодної згадки у деклараціях. У своє виправдання народний обранець сказав, що ті транспортні засоби "брав в оренду або катався з друзями".

Audi А8, в салоні якої перебував Артем Дмитрук

Оновлення автопарку народних обранців викликало хвилю обурення не тільки у мережі, але й з-поміж журналістів та волонтерів. Так, політичний оглядач та парламентський журналіст Юлія Забєліна у власному Telegram-каналі прокоментувала це наступним чином:

"На багато речей можна дивитись вічно: на "бавовну" в Криму, на те, як чіпляється до всіх Мар’яна Безугла і думає, що це смішно і важливо, і на те, як деякі народні депутати намагаються пояснити появу в себе нових автівок. Вже під час повномасштабної війни. Особливо цікавий тут симпатик Шарія Дмитрук. От можна сприяти країні-терористу, а потім купувати собі новенькі дорогі машини. Тут навіть не питання моралі. Не всі розуміють, що це. Це питання образу життя народного обранця під час кривавої війни в Україні — де ти цим депутатом і є, коли весь адекватний бізнес, політики, допомагають армії чим можуть, ти в пику всім пересідаєш на дорогу автівку. Або супроводжуєш себе іншими елітними атрибутами. Шкода, що у виборців така коротка політична пам’ять. Але є журналісти, які нагадають. Після Перемоги так точно. За мотивами сюжету "Бігуса"".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня в гучний скандал потрапив нардеп Олександр Дубінський, якого свого часу теж виключили з фракції "Слуга народу". Він попався на кермуванні автомобілем Toyota Land Cruiser у нетверезому стані в Одесі.