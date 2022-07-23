Скандал із Вікторією Спартц триває: конгресвумен знову накинулася на Єрмака

У бік голови ОПУ пролунали нові звинувачення

Конгресвумен США Вікторія Спартц знову накинулась зі звинуваченнями на главу Офісу президента України Андрія Єрмака, заявивши, що той узяв під свій контроль усі установи в Україні та залякує опонентів.

Як повідомляється на її персональному сайті, конгресвумен хоче почути пояснення від президента Володимира Зеленського, а також має намір добиватися введення "контролю" за зброєю, що поставляється Штатами.

За її словами, врегулювання ситуації в Україні входить до національних інтересів США, але без належного контролю наша країна може "перетворитися на черговий Афганістан".

Спартц каже, що Зеленський має пояснити українцям, чому Єрмак під прикриттям війни "створює диктатуру".

"Єрмак фактично взяв під свій контроль усі установи та загрожує будь-кому, хто виступає проти уряду, кримінальними справами та в’язницею, а також використовує свої повноваження для усунення політичних опонентів", — написала вона.

Зокрема, вона зазначила, що вже встигла випробувати це на собі, заявивши про "напади" на людей, яким не пощастило зустрітися з нею.

Крім того, Спартц висловила думку, що Зеленському варто виступити перед Конгресом та пояснити ситуацію. Що стосується Єрмака, то, за її словами, його дії створюють загрозу українській національній безпеці, чим би вони не були мотивовані.

Як повідомлялося раніше, Спартц 9 липня заявила, що має інформацію про те, що Єрмак може бути пов’язаний із росією, проте конкретних фактів озвучувати не стала, хоча передала їх до Білого дому.

У МЗС України після цього розкритикували конгресвум за те, що та намагається зібрати собі "додатковий політичний капітал", використовуючи для цього "спекуляції на темі України".