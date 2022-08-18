"Алкоголь пила, наркотиків не було": прем'єр Фінляндії запалила на вечірці та потрапила у скандал (відео)

Санну Марін не вперше звинувачують у надмірній любові до тусовок та занадто неформальній поведінці

Прем’єр-міністр Фінляндії, 36-річна Санна Марін, яка нещодавно замилувала інтернет образом з курткою-косухою, який підібрала для відвідин рок-фестивалю Ruisrock, саме через свою любов до тусовок потрапила у гучний скандал. У соцмережах опублікували відео, як Марін розважається на вечірці, де, вочевидь, не тільки розпивали алкоголь, але й приймали наркотики.

Як пише видання Politico, в ролику, де окрім Марін присутні депутат Ілмарі Нурмінен та телеведуча Тінні Вікстрьом, зафільмовано, як гості весело танцюють. А на фоні окрім музики чути крики про кокаїн.

У відповідь депутат Мікко Кярня через Twitter закликав Марін пройти тест на наркотики. "Після публічного обговорення було би розумно, якби прем'єрка добровільно пройшла обстеження на наркотики, результати якого опублікує незалежна установа. Народу також дозволено очікувати такого від свого прем’єр-міністра", — написав він.

Марін, своєю чергою, у четвер зранку провела спеціальну прес-конференцію, де пояснила, що саме трапилось. Вона визнала, що відвідала вечірку своїх друзів і що пила там алкоголь. "Я танцювала, співала, святкувала, робила законні речі", — сказала Марін. Вона зазначила, що алкоголю випила небагато, а до наркотиків не торкалась. Разом з тим, Марін засудила тих, хто злив відео в інтернет. "Я сподівалась, що, оскільки відео приватні і були зняті на приватному заході, вони не будуть опубліковані. Мене засмучує, що їх опублікували", — сказала голова фінського уряду.

У соцмережах думки щодо участі Марін у вечірці розділились. Одні, як Кярня, зазначили, що це занадто неформально поведінка, як для чиновника такого високого рангу. Марін не вперше критикують за те, що вона відвідує забагато фестивалів та вечірок, що може шкодити виконанню обов’язків голови уряду. Окрім того, вона одного разу потрапила в скандал через фотосесію для журналу, де позувала у жакеті на голе тіло. Але багатьом все ж сподобалось, що Марін, яка є наймолодшим прем’єр-міністром Європи, поводиться невимушено і насолоджується життям.

Нагадаємо, саме пристрасть до тусовок похитнула прем’єрське крісло під Борисом Джонсоном. Перша спроба оголосили йому недовіру сталась саме після тривалого обговорення вечірок із пивом, які він влаштовував для парламентарів від Консервативної партії під час жорсткого локдауну через коронавірус у Британії. Тож наступний скандал із сексуальними домаганнями, в яких звинуватили одного з членів його команди, кар’єра Джонсона уже не витримала.