"Наша людина": прем’єр Фінляндії відвідала найбільший рок-фестиваль Європи тематичному вбранні

Фото прем’єра Фінляндії розлетілося по мережі

Прем’єр Фінляндії Санна Марін цих вихідних відвідала один із найстаріших у Європі рок-фестивалів Ruisrock після чого захопила мережу.

Знімок було оприлюднено в Інстаграмі фестивалю. Як можна побачити, глава фінського уряду не особливо дбала про дотримання дрес-коду та формальні костюми, а прийшла в "косухі", високих черевиках і коротких шортах.

Користувачі мережі залишили в основному позитивні коментарі та безліч смайликів із зображенням серця, а фото, схоже, вже облетіло весь світ.

Так, наприклад, російський журналіст і музичний критик Михайло Козирєв нагадав, що Ruisrock є одним із найстаріших рок-фестивалів у Європі і проводиться з 1970 року.

"Дуже чекаю відео, як Санна трясе "хайром" під нещадний скандинавський метал!", — написав він.

Тим часом співзасновник освітніх курсів Prometheus Іван Примаченко зазначив, що Марін після цих вихідних завершить вступ Фінляндії до НАТО.

"Тим часом українські соц.мережі заповнені запеклими баталіями щодо того, чи можна ходити містом без бюстгальтера, призначати на високі державні посади молодих людей і постити фото з відпочинку. Після цих суперечок не залишиться нічого, крім поганого присмаку", — написав він. .

Як повідомлялося раніше, Санна Марін у 2020 році вже опинялася в центрі уваги користувачів мережі з усього світу, коли постала перед камерами у костюмі з глибоким декольте. Це викликало запеклі суперечки про те, чи варто посадовцю дозволяти собі такий відвертий одяг.