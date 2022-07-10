"Наш человек": премьер Финляндии посетила крупнейший рок-фестиваль Европы тематическом наряде

Фото премьера Финляндии разлетелось по сети

Премьер Финляндии Санна Марин на этих выходных посетила один из старейших в Европе рок-фестивалей Ruisrock после чего восхитила сеть.

Снимок был обнародован в Инстаграм фестиваля. Как можно увидеть, глава финского правительства не особо заботилась о соблюдении дресс-кода и формальных костюмах, а пришла в "косухе", ботинках и коротких шортах.

Пользователи сети оставили в основном положительные комментарии и множество смайликов с изображением сердца, а фото, похоже, уже облетело весь мир.

Так например российский журналист и музыкальный критик Михаил Козырев напомнил, что Ruisrock является одним из самых старых рок-фестивалей в Европе и проводится с 1970 года.

"Очень жду видео, как Санна трясёт "хаиром" под беспощадный скандинавский металл!", — написал он.

Тем временем сооснователь образовательных курсов Prometheus Иван Примаченко указал, что Марин после этих выходных завершит вступление Финляндии в НАТО.

"Тем временем, украинские соц.сети заполнены ожесточенными баталиями относительно того, можно ли ходить по городу без бюстгальтера, назначать на высокие государственные должности молодых людей и поститься фото с отдыха. После этих споров не останется ничего, кроме плохого привкуса", — написал он.

Как сообщалось ранее, Санна Марин в 2020 году уже оказывалась в центре внимания пользователей сети со всего мира, когда предстала перед камерами в костюме с глубоким декольте. Это вызвало ожесточенные споры о том, стоит ли должностному лицу позволять себе столь откровенную одежду.