В бюстгальтере или без? Пост украинки вызвал бурные споры в сети (опрос)

Украинцы спорят в соцсетях на тему приемлемости нахождения девушек на улице без лифчиков

Вот уже две недели в украинском сегменте социальных сетей не утихают споры на тему ношения на улице девушками "признака благочестия" или "символа угнетения женщин" — лифчика.

Львов и выколотые сосками глаза

Все началось еще 24 июня, когда пользовательница соцсети Твиттер под ником "Трошки амбіверт" возмутилась неудобствами, которые ей доставляют девушки во время прогулок с супругом по центру Львова. В частности, женщину раздражает отсутствие лифчиков у других представительниц прекрасного пола.

Женщина не просто опубликовала твит, но и первое время активно отстаивала свою позицию, отвечая на комментарии твиттерян.

Однако на долго ее не хватило и в настоящее время аккаунт удален.

Несмотря на это, как говорится, "дело ее живет и процветает".

Волна шуток и мемов

Украинцы не были бы собой, если бы не отреагировали на эту, как оказалось "острую" для некоторых людей, тему волной шуток и мемов.

А кое-кто подсуетился, решил подзаработать на хайпе и уже предлагает приобрести "тематические" вещи

Неожиданный поворот

Казалось бы, эта "вечная" тема для нескольких поколений людей должна была заглохнуть сама собой, однако, видимо, установившаяся в Украине жара продолжает ее подогревать и даже дает неожиданные результаты.

Так, пользовательница соцсети Фейсбук Татьяна Селезнева опубликовала пост, в котором поделилась интересным наблюдением после посещения столичного пляжа: "Я вот так, в этом голубом сарафане, ездила на пляж, и заметила, что на мои сиськи таращились именно порядочные женщины. Им как намазано. Какой-то мазохистический толчок повыкалывать себе глаза, что ли?".

"Так что у меня вопрос к этим женщинам: что же с вашей женственностью и сексуальностью, что ваш взгляд притягивают чужие сиськи, особенно если они без лифонов? И почему мужские сиськи не притягивают?", — задала вопрос она.

Ее пост собрал за сутки более 160 комментариев, при этом большинство — женских. И более того, в них пользовательницы соцсети либо признавались, что и сами любят ходить без лифчиков, либо же с удовольствием и сами рассматривают чужие груди, при чем как женские, так и мужские.

"Телеграф" решил присоединиться к теме и проводит свой небольшой опрос на тему ношения лифчиков в общественных местах, и призывает читателей выразить свое мнение:

Как сообщалось, тема ношения и отсутствия лифчиков в том или ином виде поднимается довольно регулярно, однако чаще зимой, в Международный день без бюстгальтера. И эта тема уже давно поросла целой плеядой шуток и анекдотов.