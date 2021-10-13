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Международный день без бюстгальтера: горячие обнаженные снимки знаменитых украинских красавиц (фото)

Автор
Анна Барабан
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Автор
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В этот день женщинам предлагается отказаться от бюстгальтера. Новость обновлена 13 октября 2021, 12:44
В этот день женщинам предлагается отказаться от бюстгальтера.

В этот день женщины публикуют свои снимки в соцсетях с тэгом – #NoBraDay.

В среду, 13 октября, во всем мире отмечается необычный праздник — Международный день без бюстгальтера – No Bra Day. Этот праздник призван лишний раз напомнить женщинам об их здоровье и обратить внимание на проблему распространения рака груди.

Праздник зародился еще в 1960-х и 1970-х годах, когда свободолюбивые женщины стали призывать не носить бюстгальтер. Они трактовали лифчик как символ угнетения женщин. И если тогда праздник не сумел набрать особой популярности, то сейчас многие звезды, модельеры и другие известные личности придерживаются данной позиции.

"Телеграф" собрал подборку откровенных фото самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса без нижнего белья:

  • Настя Каменских
  • Даша Астафьева
  • Надя Дорофеева
  • Мишель Андраде
  • Ксения Мишина
  • Тина Кароль
  • Анна Седокова

Ранее, "Телеграф" писал, что голливудская актриса Меган Фокс снялась в провокационной фотосессии вместе со своим бойфрендом Machine Gun Kelly.

Теги:
#Шоу-бизнес #Даша Астафьева #Настя Каменских #Надя Дорофеева #Актрисы #Певицы #Шоу-бизнес Украины #Украинский шоу-бизнес #Мишель Андраде
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