Международный день без бюстгальтера: горячие обнаженные снимки знаменитых украинских красавиц (фото)

В этот день женщины публикуют свои снимки в соцсетях с тэгом – #NoBraDay.

В среду, 13 октября, во всем мире отмечается необычный праздник — Международный день без бюстгальтера – No Bra Day. Этот праздник призван лишний раз напомнить женщинам об их здоровье и обратить внимание на проблему распространения рака груди.

Праздник зародился еще в 1960-х и 1970-х годах, когда свободолюбивые женщины стали призывать не носить бюстгальтер. Они трактовали лифчик как символ угнетения женщин. И если тогда праздник не сумел набрать особой популярности, то сейчас многие звезды, модельеры и другие известные личности придерживаются данной позиции.

"Телеграф" собрал подборку откровенных фото самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса без нижнего белья:

Настя Каменских

Даша Астафьева

Надя Дорофеева

Мишель Андраде

Ксения Мишина

Тина Кароль

Анна Седокова

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